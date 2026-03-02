Frauen bleiben in der Politik weiterhin unterrepräsentiert. Wie ein politisches Amt in der Kommunalpolitik neben Beruf und Familie trotzdem möglich ist und welche Rahmenbedingungen sich ändern sollten.

Zwischen Alltag und Mandat: Wie eine Weißenfelser Stadträtin Beruf, Familie und Politik stemmt

Frauen sind auf allen politischen Ebenen immer noch unterrepräsentiert.

Weißenfels/MZ. - Wenn Silke Krause über den zeitlichen Aufwand ihres politischen Engagements nachdenkt, dann kommt sie schnell auf mindestens sieben Termine im Monat. Und da ist die Vorbereitungszeit noch nicht mit eingerechnet. Die 52-Jährige sitzt für Die Linke seit 2024 im Weißenfelser Stadtrat. „Am Anfang war ich sehr blauäugig, weil ich gar nicht wusste, wie alles funktioniert“, sagt die Kommunalpolitikerin.