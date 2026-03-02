Der „Da Vinci“ ist im Merseburger Basedow-Klinikum angekommen. Die Chefärzte für Gynäkologie, Urologie und Viszeralchirurgie erklären, was der millionenteure Hightechapparat kann. Und welche Vorteile die Patienten davon haben.

Millioneninvestition im Basedow-Klinikum Merseburg: Das bringt der „Operationsroboter“ Da Vinci den Patienten

Finetuning für „Da Vinci“: Ein Mitarbeiter der Herstellerfirma Intuitive testet die Funktionsfähigkeit eines der künftigen Operationsarme.

Merseburg/MZ. - „Medizinische Trainingstherapie“ steht auf der weißen Holztür im Merseburger Basedow-Klinikum. Eine veraltete Funktionszuweisung für den fensterlosen Raum dahinter, die doch irgendwie zu dem passt, was dort gerade passiert – und in den kommenden Wochen passieren wird. Denn Mitarbeiter der US-Firma Intuitive sind dabei, eine der teuersten Anschaffungen der jüngeren Klinikgeschichte zu installieren: den „Da Vinci“. Eine vierarmige weiße Krake, die meist als Operationsroboter umschrieben wird.