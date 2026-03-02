An zwei Abenden hat das „Rudelsingen“ vergangene Woche in der Dessauer Marienkirche für ausverkaufte Abende gesorgt. Martin Hunger und Rolf Gundelach haben keine Mühe, die je 340 Besucher zum Mitsingen zu animieren. Was die Veranstaltung so besonders und so erfolgreich macht.

Mit Video: „Love Is in the Air“ und Helene Fischer - Wie das „Rudelsingen“ in Dessau Hunderte zum Singen bringt

Zum zehnten Mal fand das Rudelsingen in der Dessauer Marienkirche statt und hat die Besucher begeistert.

Dessau/MZ. - Irene kommt um 18 Uhr, eine Stunde vor Beginn der Show. Sie sucht sich ihren Platz in der Marienkirche, die am Donnerstag – wie schon am Vorabend – ausverkauft sein wird. Eine Stunde später werden der Pianist Martin Hunger und der Moderator Rolf Gundelach dafür sorgen, dass Irene Mitglied eines Chors mit 340 Stimmen wird. Zwei-, dreimal war Irene, die ihren Nachnamen nicht nennen möchte, schon beim Rudelsingen in Dessau dabei. Denn sie weiß: „Niemanden stört es, wenn man mal nicht die Töne trifft.“