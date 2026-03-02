Die Werkssiedlung in der Roßlauer Biethe stammt aus den 1950er Jahren und ist von Leerstand geprägt. Welches Potenzial die TAG Wohnen hier erkennt und warum bei einer Fachtagung festgestellt wurde, dass die Siedlung ein Referenzobjekt für die Bundesgartenschau 2035 werden könnte.

„Wir gehen in die zweite Reihe“: Was die TAG Wohnen in der Roßlauer Biethe an neuen Investitionen plant

Timo Triepel, Chef der VS 92, erläutert, was mit dem Rundling in der Biethe geplant ist.

Rosslau/MZ. - „Wir sind nicht die, die in Großstädte gehen“, sagt Claudia Hoyer, Vorstand der TAG Immobilien AG. „Wir gehen in die zweite Reihe, das ist unsere Strategie.“ Die zweite Reihe – dazu gehört auch das Wohngebiet Biethe in Roßlau. Hier hat die TAG Wohnen große Teile der Werkssiedlung aus den 1950er Jahren gekauft.