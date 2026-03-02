Am Samstagvormittag ist ein Streit in der Neustädter Passage in Halle eskaliert. Fünf Männer gerieten aneinander, wenig später floß Blut. Zwei Beteiligte erlitten Stichverletzungen.

Die Polizei in Halle ermittelt zu einem blutigen Streit mit einem Messer und mehreren Verletzten.

Halle (Saale). – Am Samstagmittag ist es in der Neustädter Passage in Halle zu einer gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen fünf Männern im Alter zwischen 20 und 30 Jahren gekommen. Wie die Polizei mitteilte, wurden mehrere von ihnen dabei verletzt.

Demnach ereignete sich der Vorfall um 11.50 Uhr. Zunächst seien die fünf Männer in Streit geraten. Die Situation sei eskaliert und habe sich anschließend in den Bereich An der Magistrale verlagert. Im Verlauf der Schlägerei soll auch ein Messer eingesetzt worden sein.

Drei Männer bei Schlägerei in Halle-Neustadt verletzt

Die Polizei habe alle Beteiligten noch vor Ort angetroffen. Ein 20-Jähriger und ein 27-Jähriger hätten jeweils eine Stichverletzung am Unterschenkel erlitten. Ein 30-Jähriger habe zudem eine Verletzung im Gesicht davongetragen. Die drei Männer seien in Krankenhäusern in Halle ambulant behandelt worden.

In einem nahegelegenen Gebüsch hätten die Beamten ein Messer gefunden, das als mögliche Tatwaffe in Betracht komme. Zwischen einzelnen Beteiligten habe es bereits im Vorfeld Streitigkeiten gegeben. Die Polizei ermittle nun zu den genauen Tatbeteiligungen und den Hintergründen der Auseinandersetzung.