Unfall zwischen Allrode und Stiege Motorradfahrer (22) im Harz schwer verunglückt – Rettungshubschrauber im Einsatz
Ein junger Motorradfahrer ist auf der L95 im Harz schwer verletzt worden, nachdem er in einer Kurve die Kontrolle verlor und gegen einen Baum prallte. Rettungswagen, Feuerwehr und der Hubschrauber „Christoph 36“ waren im Großeinsatz.
Aktualisiert: 02.03.2026, 12:23
Allrode. - Ein 22 Jahre alter Motorradfahrer aus einem Ortsteil der Gemeinde Nordharz ist am Sonntagnachmittag auf der Landesstraße 95 zwischen Stiege und Allrode in einen Unfall verwickelt worden.