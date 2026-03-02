Unfall zwischen Allrode und Stiege Motorradfahrer (22) im Harz schwer verunglückt – Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein junger Motorradfahrer ist auf der L95 im Harz schwer verletzt worden, nachdem er in einer Kurve die Kontrolle verlor und gegen einen Baum prallte. Rettungswagen, Feuerwehr und der Hubschrauber „Christoph 36“ waren im Großeinsatz.