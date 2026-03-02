Nach monatelanger Sanierung hat die SG Chemie Wolfen ihre Vier-Bahnen-Kegelanlage am Jahnstadion wiedereröffnet. Bei der alten durfte man nur noch mit einer Sondergenehmigung an Wettkämpfen teilnehmen. Die die Sanierung möglich wurde.

„An dem Erfolg waren viele beteiligt“ - Chemie Wolfen nimmt sanierte Kegelbahn wieder in Betrieb

Nach monatelanger Bauphase versammeln sich Vereinsvertreter, Gäste und Sponsoren zur offiziellen Übergabe der modernisierten Kegelanlage.

Wolfen/MZ. - Als die erste Kugel über die neue Bahn rollt, ist es für einen Moment still im Raum. Wochenlang wurde hier geschraubt, gemessen, diskutiert. Jetzt gleitet die Kugel ruhig über das frische Laminat. Keine Wellen mehr, kein Hüpfen. „Unsere Bahn hat Wellen geschlagen. Es war fast kein vernünftiges Kegeln mehr möglich“, erinnert sich Projektkoordinator Hans-Joachim Stiede an den Zustand vor der Sanierung.