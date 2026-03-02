Lulian Haskaj ist in Hohenmölsen für zwei Restaurants verantwortlich. Während das eine gut läuft, bereitet ihm das andere Sorgen. Woran das liegt und warum er nicht aufgibt.

Wie ein Restaurantbetreiber in Hohenmölsen ein zweites Lokal zum Erfolg führen möchte

Lulian Haskaj betreibt das Lokal Elijos in Hohenmölsen und ist seit zwei Jahren für ein weiteres Restaurant verantwortlich, das ihm Kopfschmerzen bereitet.

Hohenmölsen/MZ. - Lulian Haskaj hat gute Laune. Es ist Samstag und heute erwartet er in seinem Restaurant Elijos in Hohenmölsen viele Gäste. Letztes Jahr feierte er 10-jähriges Bestehen, das Geschäft laufe gut. Das ist aus vielen Gründen keine Selbstverständlichkeit.