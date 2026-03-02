Gastronomie in Hohenmölsen Wie ein Restaurantbetreiber in Hohenmölsen ein zweites Lokal zum Erfolg führen möchte
Lulian Haskaj ist in Hohenmölsen für zwei Restaurants verantwortlich. Während das eine gut läuft, bereitet ihm das andere Sorgen. Woran das liegt und warum er nicht aufgibt.
02.03.2026, 11:30
Hohenmölsen/MZ. - Lulian Haskaj hat gute Laune. Es ist Samstag und heute erwartet er in seinem Restaurant Elijos in Hohenmölsen viele Gäste. Letztes Jahr feierte er 10-jähriges Bestehen, das Geschäft laufe gut. Das ist aus vielen Gründen keine Selbstverständlichkeit.