Nach dem Spiel Hallescher FC gegen FC Carl Zeiss Jena ist es bereits 2024 zu einer unschönen Situation im Hauptbahnhof Halle gekommen: Ein Unbekannter warf eine gefüllte Getränkedose in Richtung von Einsatzkräften. Nun fahndet die Bundespolizei nach dem Dosenwerfer.

Fußballfan wirft Getränkedose auf Polizisten: Wer kennt diesen Mann? (Foto im Text)

Nach einem Fußballspiel kam es am Hauptbahnhof Halle zu einer unschönen Situation: Ein Fußballfan schleuderte eine Getränkedose in Richtung der Bundespolizei, traf aber einen Passanten.

Halle (Salle). – Bereits am 5. Oktober 2024 ist es nach dem Fußballspiel Hallescher FC gegen FC Carl Zeiss Jena im Hauptbahnhof Halle zu einem Angriff auf Einsatzkräfte gekommen. Wie die Bundespolizei mitteilte, geht es konkret um einen Dosenwurf auf einen Beamten.

Demnach habe sich der Vorfall um 18.37 Uhr auf dem Bahnsteig am Gleis 4 ereignet. Ein bislang unbekannter Mann habe sich in einer aufgeheizten Menge von Gästefans befunden. Er habe dann eine gefüllte Getränkedose in Richtung der Polizisten geworfen.

Dosenwurf von Fußballfan auf Bundespolizisten: Passant wird getroffen

Die Dose habe jedoch nicht die Einsatzkräfte, sondern einen unbeteiligten Mann getroffen. Ob dieser verletzt wurde, teilte die Bundespolizei nicht mit.

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg leitete ein Ermittlungsverfahren wegen des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte ein. Es wurde Videomaterial gesichert und ausgewertet.

Der tatverdächtige Dosenwerfer wird wie folgt beschrieben:

circa 50 Jahre alt

kräftige Gestalt

Glatze und Dreitagebart

dunkle Kleidung

Um die Identität des Tatverdächtigen zu klären, hat das Amtsgericht Halle die Veröffentlichung eines Fotos des Mannes angeordnet.

Laut Bundespolizei soll dieser Mann im Oktober 2024 nach einem Spiel zwischen HFC und FC Carl Zeiss Jena eine Dose auf Beamte geworfen haben. Foto: Bundespolizeiinspektion Magdeburg

Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg unter der 0391/56549555, unter der kostenfreien Bundespolizei-Hotline unter 0800/6888000 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Zudem können Auskünfte auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage gegeben werden.