Bis Ende März hat das Land Sachsen-Anhalt der insolventen Domo in Leuna per Kunstgriff noch eine Gnadenfrist gewährt. Doch die Investorensuche für den Chemiebetrieb stockt. Nun gibt es jedoch einen überraschenden Plan B. Lokale Firmen könnten Hunderte Jobs retten.

Der Betrieb bei der Domo läuft derzeit per Gefahrenabwehranordnung des Landes weiter. Das zahlt dafür einen zweistelligen Millionenbetrag.

Leuna/MZ. - Der aufkeimende Frühling hat für die über 500 Beschäftigten der Domo in Leuna etwas Bedrohliches. Denn nach der an Weihnachten eingereichten Insolvenz des Chemiebetriebs, hatte das Land Sachsen-Anhalt als Gefahrenabwehr den Weiterbetrieb angeordnet. Ein Runterfahren der Anlagen im Winter wäre zu riskant, lautete die Argumentation, die dem Insolvenzverwalter zugleich Zeit für die Investorensuche einräumte. Doch die Uhr tickt. Anfang April würde man die Anlagen notfalls herunterfahren, erklärte das Land zuletzt. Es wäre wohl das Aus für Hunderte Arbeitsplätze bei Domo und darüber hinaus. Doch mit den ersten ernstzunehmenden Sonnenstrahlen des Jahres kommt nun eine überraschende Wende. Es scheint einen Plan B zugeben.