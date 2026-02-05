weather nebel
Halle (Saale), Deutschland
Chemieindustrie Sachsen-Anhalt unter Druck Domo in Leuna: Land zahlt 31,6 Millionen Euro für Weiterbetrieb der Anlagen

Bis Ende März will das Land die Anlagen von Domo weiterlaufen lassen und finanziert dies. Im Landtag stehen nun die Kosten nicht nur für den Weiterbetrieb im Fokus.

Von Melain van Alst Aktualisiert: 06.02.2026, 14:20
31,6 Millionen Euro kostet der Weiterbetrieb von Domo in Leuna (Foto: Katrin Sieler)

Leuna/MZ. - Bis Ende März laufen die Anlagen des Chemieunternehmens Domo Caproleuna am Standort in Leuna mit Finanzierung des Landes weiter. Dieser Weiterbetrieb und das mögliche sichere Herunterfahren der Anlagen soll das Land 31,6 Millionen Euro kosten.