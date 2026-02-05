Chemieindustrie Sachsen-Anhalt unter Druck Domo in Leuna: Land zahlt 31,6 Millionen Euro für Weiterbetrieb der Anlagen

Bis Ende März will das Land die Anlagen von Domo weiterlaufen lassen und finanziert dies. Im Landtag stehen nun die Kosten nicht nur für den Weiterbetrieb im Fokus.