Hans-Joachim Berkes wollte an der Merseburger Straße in die Straßenbahn einsteigen, als er gefährlich stürzte. Jetzt klagt er die Stadt Halle an. Unterdessen gibt es Verwirrung um Zuständigkeiten beim Winterdienst.

Glätte an Haltestellen: Hallescher Stadtrat stürzt auf Eisplatte am Rosengarten und muss ins Krankenhaus

Der Bereich am Wartehäuschen an der Straßenbahnhaltestelle Rosengarten ist noch immer vereist. Hans-Joachim Berkes konnte das Krankenhaus wieder verlassen.

Halle (Saale)/MZ. - An der S-Bahn-Haltestelle Rosengarten - direkt an der Merseburger Straße - leben Fußgänger gefährlich. Zwar sind der Radweg und ein Streifen des Fußwegs schon abgetaut. Direkt am Wartehäuschen allerdings schlittern Passanten über gefährliche Eisplatten. Stadtrat Hans-Joachim Berkes (CDU-Fraktion) ist das zum Verhängnis geworden. Erst vor wenigen Tagen hatte die MZ gefragt, ob die Stadt ihre Pflichten beim Winterdienst vernachlässigt.