Maßnahme der Gefahrenabwehr Insolventer Chemiekonzern: Land ordnet Weiterbetrieb bei Domo an
Der insolvente Kunststoffhersteller Domo in Leuna kann vorerst weiter produzieren. Die Kosten trägt im Zweifelsfall vorerst das Land. Der Insolvenzverwalter bekommt so mehr Zeit nach Geld oder einem Investor zu suchen. Wie lange die Zwischenlösung dauert, hängt auch vom Wetter ab.
Aktualisiert: 15.01.2026, 08:47
Leuna/Merseburg/MZ. - Einem kurzen Frühlingsanflug am Donnerstag und Freitag mit bis zu zehn Grad plus soll in den kommenden Wochen wieder Winterwetter folgen. Zumindest nachts soll es Frost geben. Die Wetterprognosen stehen also gut für die fast 600 Beschäftigten des insolventen Kunststoffherstellers Domo in Leuna. Denn zumindest solange der Winter anhält, darf dieser im Minimalbetrieb weiter produzieren.