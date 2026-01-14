Der insolvente Kunststoffhersteller Domo in Leuna kann vorerst weiter produzieren. Die Kosten trägt im Zweifelsfall vorerst das Land. Der Insolvenzverwalter bekommt so mehr Zeit nach Geld oder einem Investor zu suchen. Wie lange die Zwischenlösung dauert, hängt auch vom Wetter ab.

Der Winter verschafft Domo eine Schonfrist. Solange die Temperaturen winterlich bleiben, darf die Anlage nicht stillgelegt werden. Das hat das Land Sachsen-Anhalt jetzt angeordnet.

Leuna/Merseburg/MZ. - Einem kurzen Frühlingsanflug am Donnerstag und Freitag mit bis zu zehn Grad plus soll in den kommenden Wochen wieder Winterwetter folgen. Zumindest nachts soll es Frost geben. Die Wetterprognosen stehen also gut für die fast 600 Beschäftigten des insolventen Kunststoffherstellers Domo in Leuna. Denn zumindest solange der Winter anhält, darf dieser im Minimalbetrieb weiter produzieren.