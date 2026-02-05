Eil
Neue Technik für Merseburger Krankenhaus Basedow-Klinikum führt OP-Roboter „Da Vinci“ ein
Das Klinikum plant neben dem OP-Roboter weitere Neuerungen an den Standorten in Querfurt und Merseburg.
05.02.2026, 13:45
Merseburg/MZ. - Neue Medizintechnik wolle man anschaffen, hatte sich Lutz Heimann, Geschäftsführer des Basedow-Klinikums, im Spätsommer mit Blick auf die Konkurrenz noch bedeckt gehalten, was das kommunale Krankenhaus mit den 2,5 Millionen Euro Investitionszuschuss vom Saalekreis vorhat. Nun lässt er die Katze aus dem Sack. Am Standort Merseburg soll demnächst ein „Da Vinci“ einziehen.