weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Merseburg
    4. >

  4. Neue Technik für Merseburger Krankenhaus: Basedow-Klinikum führt OP-Roboter „Da Vinci“ ein

Eil
Glättegefahr im Osten! Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen
Glättegefahr im Osten! Wetterdienst warnt vor gefrierendem Regen

Neue Technik für Merseburger Krankenhaus Basedow-Klinikum führt OP-Roboter „Da Vinci“ ein

Das Klinikum plant neben dem OP-Roboter weitere Neuerungen an den Standorten in Querfurt und Merseburg.

Von Robert Briest 05.02.2026, 13:45
Den Standort Querfurt will das Basedow-Klinikum zum Gesundheitszentrum umbauen. Dieses Jahr gibt es Arbeiten auf vier Stationen.
Den Standort Querfurt will das Basedow-Klinikum zum Gesundheitszentrum umbauen. Dieses Jahr gibt es Arbeiten auf vier Stationen. (Foto: Katrin Sieler)

Merseburg/MZ. - Neue Medizintechnik wolle man anschaffen, hatte sich Lutz Heimann, Geschäftsführer des Basedow-Klinikums, im Spätsommer mit Blick auf die Konkurrenz noch bedeckt gehalten, was das kommunale Krankenhaus mit den 2,5 Millionen Euro Investitionszuschuss vom Saalekreis vorhat. Nun lässt er die Katze aus dem Sack. Am Standort Merseburg soll demnächst ein „Da Vinci“ einziehen.