Das Klinikum plant neben dem OP-Roboter weitere Neuerungen an den Standorten in Querfurt und Merseburg.

Den Standort Querfurt will das Basedow-Klinikum zum Gesundheitszentrum umbauen. Dieses Jahr gibt es Arbeiten auf vier Stationen.

Merseburg/MZ. - Neue Medizintechnik wolle man anschaffen, hatte sich Lutz Heimann, Geschäftsführer des Basedow-Klinikums, im Spätsommer mit Blick auf die Konkurrenz noch bedeckt gehalten, was das kommunale Krankenhaus mit den 2,5 Millionen Euro Investitionszuschuss vom Saalekreis vorhat. Nun lässt er die Katze aus dem Sack. Am Standort Merseburg soll demnächst ein „Da Vinci“ einziehen.