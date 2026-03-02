Vor 600 Jahren scheiterte ein Angriff der Magdeburger auf das militärisch entblößte Bernburg. Er ging als „Bernburger Heringskrieg“ in die Geschichte ein. Wie es zu der Fehde gekommen war.

Den Bernburger Heringskrieg thematisierte auch Heribert Pistor in einem Mundart-Gedicht.

Bernburg/MZ. - Der merkwürdige „Bernburger Heringskrieg“ vom Juli 1426 jährt sich zum 600. Mal und ist ein historischer Anlass, weswegen sich die Stadt Bernburg um die Ausrichtung des Sachsen-Anhalt-Tages beworben hat. Er wirft ein Schlaglicht auf das mittelalterliche Recht vor Etablierung des „ewigen Landfriedens“ 1495 durch Maximilian I. und ist kaum verständlich ohne Kenntnis des „Fehde-Wesens“ jener Zeit.