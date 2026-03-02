weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  AfD-Politiker: Landtagswahl-Kandidatur trotz Fraktionsausschluss

AfD-Kandidat trotz Fraktionsausschluss und Parteiausschlussverfahren: Matthias Lieschke will trotzdem im Wahlkreis 25 (Jessen) antreten. Wie der Politiker das begründet.

Von Lea Fischer Aktualisiert: 02.03.2026, 08:43
Matthias Lieschke ist aus der AfD-Landtagsfraktion ausgeschlossen worden. Er will aber trotzdem im Wahlkreis 25 antreten.
Matthias Lieschke ist aus der AfD-Landtagsfraktion ausgeschlossen worden. Er will aber trotzdem im Wahlkreis 25 antreten. (Foto: AfD)

Wittenberg/MZ. - Im Landesverband der als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD Sachsen-Anhalt zeichnet sich einige Monate vor der Landtagswahl ein neuer Personalstreit ab: Der Wittenberger AfD-Politiker Matthias Lieschke kandidiert trotz Ausschlusses aus der Landtagsfraktion erneut im Wahlkreis 25 (Jessen).