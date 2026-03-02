AfD-Kandidat trotz Fraktionsausschluss und Parteiausschlussverfahren: Matthias Lieschke will trotzdem im Wahlkreis 25 (Jessen) antreten. Wie der Politiker das begründet.

AfD-Abgeordneter stellt sich trotz Fraktionsausschluss zur Wahl

Matthias Lieschke ist aus der AfD-Landtagsfraktion ausgeschlossen worden. Er will aber trotzdem im Wahlkreis 25 antreten.

Wittenberg/MZ. - Im Landesverband der als gesichert rechtsextremistisch eingestuften AfD Sachsen-Anhalt zeichnet sich einige Monate vor der Landtagswahl ein neuer Personalstreit ab: Der Wittenberger AfD-Politiker Matthias Lieschke kandidiert trotz Ausschlusses aus der Landtagsfraktion erneut im Wahlkreis 25 (Jessen).