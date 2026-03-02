weather heiter
  4. Nach Fällen im Kyffhäuserkreis: Kehrt Vogelgrippe nach Mansfeld-Südharz zurück? Landkreis verhängt Stallpflicht

Nach mehreren Vogelgrippe-Fällen im benachbarten Kyffhäuserkreis steigt auch für den Landkreis Mansfeld-Südharz die Wahrscheinlichkeit, wieder von Vogelgrippe-Fällen betroffen zu sein. Deswegen wurde nun reagiert und für einige Orte die Stallpflicht verhängt.

02.03.2026, 10:16
Bilder, die keiner mehr sehen möchte: Hunderte an Vogelgrippe verstorbene Kraniche werden im Herbst 2025 am Stausee Kelbra eingesammelt.
Bilder, die keiner mehr sehen möchte: Hunderte an Vogelgrippe verstorbene Kraniche werden im Herbst 2025 am Stausee Kelbra eingesammelt. Foto: Marco Rapp

Kelbra/MZ/JOE. - Nachdem vergangene Woche im Kyffhäuserkreis weitere Vogelgrippe-Fälle aufgetreten sind, hat nun auch der Landkreis Mansfeld-Südharz Vorsichtsmaßnahmen ergriffen.