Nach Fällen im Kyffhäuserkreis Kehrt Vogelgrippe nach Mansfeld-Südharz zurück? Landkreis verhängt Stallpflicht

Nach mehreren Vogelgrippe-Fällen im benachbarten Kyffhäuserkreis steigt auch für den Landkreis Mansfeld-Südharz die Wahrscheinlichkeit, wieder von Vogelgrippe-Fällen betroffen zu sein. Deswegen wurde nun reagiert und für einige Orte die Stallpflicht verhängt.