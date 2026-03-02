weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  Praktikanten an Berufsschule: Zu Gast in Halle: Schwesternschülerinnen aus Finnland wollen nicht mehr zurück

Seit 16 Jahren gibt es eine superfunktionierende Partnerschaft zwischen einer Berufsschule in Halles finnischer Partnerstadt Oulu und der Berufsbildenden Schule 5. Warum die Praktikantinnen ihre Zeit in der Saalestadt genießen.

Von Silvia Zöller 02.03.2026, 11:57
Jade Haapakoski (links) und Lilia Pajunen aus Oulu waren als Austausch-Studentinnen in Halle.
Jade Haapakoski (links) und Lilia Pajunen aus Oulu waren als Austausch-Studentinnen in Halle. (Foto: Silvia Zöller)

Halle (Saale)/MZ. - Frühlingssonne, angenehme 18 Grad - das ist für Jade Haapakoski und Lilia Pajunen zwar ganz schön. Aber die beiden 18-Jährigen sind im zeitigen Frühjahr ganz andere Wetterbedingungen in ihrer Heimat, dem finnischen Oulu gewohnt. Dort sind gerade minus 20 Grad und es liegt richtig, richtig viel Schnee.