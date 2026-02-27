Im Kyffhäuserkreis wurden zwei weitere Fälle des hochansteckenden Vogelgrippe-Virus bei Haushühnern und einem geflügelhaltenden Betrieb entdeckt.

Im Kyffhäuserkreis ist weiteres Geflügel von der Vogelgrippe betroffen

Hunderte an Vogelgrippe verstorbene Kraniche wurden im Herbst vergangenen Jahres am Stausee Kelbra eingesammelt.

Kyffhäuserkreis/MZ. - Im Kyffhäuserkreis sind zwei weitere Fälle der Geflügelpest aufgetreten. Wie das Landratsamt des Kyffhäuserkreises auf seiner Homepage veröffentlicht hat, sind nach einem Putenmastbetrieb weitere Geflügelhalter betroffen.