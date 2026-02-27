Virus breitet sich aus Im Kyffhäuserkreis ist weiteres Geflügel von der Vogelgrippe betroffen
Im Kyffhäuserkreis wurden zwei weitere Fälle des hochansteckenden Vogelgrippe-Virus bei Haushühnern und einem geflügelhaltenden Betrieb entdeckt.
27.02.2026, 14:00
Kyffhäuserkreis/MZ. - Im Kyffhäuserkreis sind zwei weitere Fälle der Geflügelpest aufgetreten. Wie das Landratsamt des Kyffhäuserkreises auf seiner Homepage veröffentlicht hat, sind nach einem Putenmastbetrieb weitere Geflügelhalter betroffen.