Drei- bis viermal jährlich treffen sich die Bennunger Schulabgänger des Jahrgangs 1974 und sie lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen.

Klassentreffen der Bennunger Schulabgänger von 1974 in Breitungen: Hartmut Reinicke, Gerd George, Ingrid Rohde, Dieter Wisotzky, Petra Jödecke, Manfred Schneider, Ingrid Aull, Gisela Patzelt und Jürgen Todte (v. l. n. r.)

Bennungen/Breitungen/MZ. - Ingrid Rohde aus Wickerode hat gebastelt - und wie! Auf der langen Tafel im „Grünen Zweig“ in Breitungen stehen liebevoll verpackte „Cocktails“ für ihre Mitschüler bereit. Die Becher sind mit Naschereien, einem Fläschchen und einer Prise Konfetti gefüllt, verziert mit Strohhalm, Eisschirmchen und Papierschlangen. Dazu ein kleiner Pfannkuchen, die Faschingszeit klingt aus.