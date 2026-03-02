weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Fehler bei Leitstelle: Notruf 112 im gesamten Harzkreis ausgefallen: Störung in der Nacht sorgt für Alarm

In der Nacht zum Montag, 2. März 2026, ist die Notrufnummer 112 im gesamten Landkreis Harz plötzlich ausgefallen. Was das für Einwohner bedeutet – und wie häufig solche Störungen tatsächlich vorkommen.

Von Sandra Reulecke Aktualisiert: 02.03.2026, 13:50
Im Landkreis Harz ist die Notruf-Nummer 112 plötzlich ausgefallen: Mehrere Warn-Apps, darunter Nina, meldeten in der Nacht zum Montag, 2. März, eine Störung.
Landkreis Harz. - Im gesamten Landkreis Harz ist die Notrufnummer 112 gestört: Diese Meldung hat die Integrierte Leitstelle in der Nacht zum Montag, 2. März, herausgegeben. Warn-Apps wie Nina und Kat-Warn schlugen Alarm.