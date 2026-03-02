Sekundarschule „Am Burgtor“ Berufsmesse „Bleib hier!“ in Aken: Mit diesen originellen Werbeartikeln punkten die Aussteller
Die Wirtschafts- und Berufsfindungsmesse „Bleib hier!“ in Aken zeigt, dass sich Aussteller bei ihren Werbeartikeln heutzutage so einiges einfallen lassen, um aufzufallen.
Aktualisiert: 02.03.2026, 13:31
Aken/MZ. - „Herr Bert“ ist der Renner. Diese Erfahrung hat Stefanie Wagner auch schon bei anderen Berufsmessen gemacht. In Aken hat die Ausbilderin der Firma Klebl aus Gröbzig den Anti-Stress-Ball deshalb wieder mit.