  4. Sekundarschule „Am Burgtor“: Berufsmesse „Bleib hier!“ in Aken: Mit diesen originellen Werbeartikeln punkten die Aussteller

Die Wirtschafts- und Berufsfindungsmesse „Bleib hier!“ in Aken zeigt, dass sich Aussteller bei ihren Werbeartikeln heutzutage so einiges einfallen lassen, um aufzufallen.

Von Stefanie Greiner Aktualisiert: 02.03.2026, 13:31
Jonas Meyer (li.) und Saidi Schmidt haben nicht nur das nächste Strandoutfit dabei, sondern machen auch Fotos von den Besuchern der Messe.
Jonas Meyer (li.) und Saidi Schmidt haben nicht nur das nächste Strandoutfit dabei, sondern machen auch Fotos von den Besuchern der Messe. (Foto: Ute Nicklisch)

Aken/MZ. - „Herr Bert“ ist der Renner. Diese Erfahrung hat Stefanie Wagner auch schon bei anderen Berufsmessen gemacht. In Aken hat die Ausbilderin der Firma Klebl aus Gröbzig den Anti-Stress-Ball deshalb wieder mit.