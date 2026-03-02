Revisison beim Bundesgerichtshof Es geht um einen Audi A1 - Warum Prozess um Roßlauer Todesfahrt erneut in Dessau verhandelt wird

Sie hat im Oktober 2024 ihren Partner im Roßlauer Birkenweg überfahren und wurde im Sommer vorigen Jahres wegen Totschlags zu acht Jahren verurteilt – jetzt muss das Landgericht Dessau sich erneut mit dem Strafmaß beschäftigen.