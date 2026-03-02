Nach einem Unfall im Januar funktioniert die Ampelanlage an der vielbefahrenen Kreuzung zwischen der Freyburger Straße und der Karlsruher Allee in Halle nicht mehr. Das soll sich bald ändern. Warum die Reparatur aber noch dauert.

Ampel im Süden von Halle fällt wochenlang aus - Warum dauert das so lang?

Ein Unfall im Januar hat seine Spuren an der Kreuzung Freyburger Straße/ Karlsruher Allee hinterlassen. Der Mast-Rest und kleine Plastikteile vom Auto zeugen noch immer davon.

Halle (Saale)/MZ. - Autofahrern im Süden der Stadt werden es schon bemerkt haben: Die Ampelanlage an der Kreuzung der Freyburger Straße und der Karlsruher Allee ist seit Wochen nicht mehr in Betrieb. Übrig geblieben sind auf der Verkehrsinsel nur der Rest eines beschädigten Lichtmastes und kleine Trümmerteile eines Autos. Doch bald soll wieder alles funktionieren.