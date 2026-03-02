Rettungshubschrauber im Einsatz Mit Video: Schwerer Verkehrsunfall mit eingeklemmter Person in Merseburg
Auf dem Rudolf-Breitscheid-Platz in Merseburg ist es am Montag zu einem schweren Unfall gekommen. Mehrere Autos sind beteiligt, mindestens zwei Personen verletzt. Der Einsatz von Polizei und Rettungsdienst läuft. Auch ein Rettungshubschrauber ist vor Ort.
Aktualisiert: 02.03.2026, 18:32
Merseburg/MZ. - Schwerer Verkehrsunfall in Merseburg: Am Montagnachmittag, 2. März 2026, sind nach aktuellem Kenntisstand mehrere Personen bei einem Unfall auf dem Merseburger Rudolf-Breitscheid-Platz (Kreisverkehr König-Heinrich-Straße) verletzt worden.