Auf dem Riebeckplatz in Halle haben sich am Montag gut ein Dutzend Menschen zu einer spontanen Demonstration versammelt. Anlass war der militärische Angriff Israels und der USA gegen den Iran.

Auf dem Riebeckplatz in Halle wurde gegen den Iran-Krieg demonstriert. Anschließend zogen die Demonstranten weiter zum Marktplatz.

Halle(Saale)/MZ/LM. - Nachdem am Samstag die USA und Israel eine Militäraktion mit Luft- und Raketenangriffen gegen Ziele im Iran gestartet haben und es inzwischen zu einer größeren Eskalation im Nahen Osten mit Gegenangriffen Irans gekommen ist, gab es am Montagnachmittag einen ersten Protest auch in Halle.

Am Montag um 16 Uhr versammelten sich etwa gut ein Dutzend Menschen auf dem Riebeckplatz in Halle, um gegen den Iran-Krieg zu demonstrieren. Sie protestierten gegen den Angriff der USA und Israels und forderten unter anderem, dass dieser Krieg beendet werden solle.

Bei der Polizei war zuvor laut Polizeiführerin eine Demostration mit bis zu 50 Teilnehmern angemeldet worden. Der Demonstrationszug wurde von sechs Mannschaftswagen der Polizei begleitet. Vom Riebeckplatz zogen die Demonstranten über den Boulevard weiter Richtung Marktplatz, auf dem weitere Reden wurden.