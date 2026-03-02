weather heiter
  4. Zufall half mit: Wie Beatrice Hrivnac durch Glück im Unglück Allstedts neue Jugendkoordinatorin wurde

Seit Jahresbeginn ist Beatrice Hrivnac die neue Jugendkoordinatorin der Einheitsgemeinde Allstedt. Die Stelle war lange erfolglos ausgeschrieben, bis der Zufall eins zum anderen fügte.

Von Grit Pommer 02.03.2026, 18:21
Allstedts neue Jugendkoordinatorin Beatrice Hrivnac an ihrem Arbeitsplatz. Foto: Maik Schumann

Allstedt/MZ. - Die Einheitsgemeinde Allstedt hat wieder eine Jugendkoordinatorin: Beatrice Hrivnac hat zu Jahresbeginn die Aufgabe übernommen, die Allstedt lange erfolglos ausgeschrieben hatte. Dass sich die 41-Jährige dort jetzt um alles kümmert, was Kinder und Jugendliche betrifft, hat mit einer schlechten Nachricht und einer glücklichen Fügung zu tun.