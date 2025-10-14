Die Einheitsgemeinde hat in den vergangenen Wochen etliche Stellen ausgeschrieben. Was dahinter steckt und wo es die größten Probleme bei der Besetzung gibt.

Allstedt/MZ. - Das Personalkarussell in der Allstedter Stadtverwaltung rotiert. Diesen Eindruck bekommt man jedenfalls bei einem Blick auf die Stellenausschreibungen. Bereits neu besetzt ist seit dem 1. Oktober eine freigewordene Stelle im Einwohnermeldeamt, für die Allstedt im Sommer so schnell wie möglich eine neue Besetzung gesucht hatte.