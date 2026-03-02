Drohnenalarm, gestrichene Flüge und große Unsicherheit: Die Eskalation im Nahen Osten trifft viele Reisende – auch Urlauber aus Zeitz.

Auch Reisende aus dem Burgenlankreis sitzen fest

Zeitz/MZ. - Etwa 30.000 Reisende aus Deutschland sind von der Eskalation im Nahen Osten direkt betroffen. Auch auf Reisende aus Zeitz wirkt sich die Sperrung des Luftraums aus. Anke Herrmann vom Reisebüro Elstertal berichtet: „Eine Reisegruppe wollte am vergangenen Sonntag nach Dubai fliegen, der Flug wurde jedoch gestrichen. Das Geld bekommen die Gäste anstandslos zurück.“