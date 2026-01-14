Von Frühbucherrabatten bis Online-Check-in: Reiseexperten aus Zeitz erklären, wo es 2026 hingeht, wie sich Geld sparen lässt – und welche Ziele echte Preis-Leistungs-Sieger sind.

Anke Herrmann, Inhaberin vom Reisebüro Elstertal in Zeitz, freut sich auf ein aufregendes Jahr voller Reisen mit ihrer Kundschaft. Unterwegs ist sie mit Bus, Flugzeug und Yacht.

Zeitz/MZ. - Der Frühling liegt noch in weiter Ferne, und doch denken viele Zeitzer schon jetzt an Sonne, Meer und neue Abenteuer. Die Reisebüros füllen sich mit Buchungsanfragen, und die Urlaubsplanung für 2026 nimmt Fahrt auf. Für viele beginnt die Urlaubsplanung längst nicht erst im Sommer.

Schon im Winter stöbern die Zeitzer in Katalogen, vergleichen Preise und tauschen sich über Lieblingsziele aus. Dabei spielen nicht nur Sonne und Strand eine Rolle, sondern auch Kultur, Erholung und die Möglichkeit, gemeinsam mit der Familie oder Freunden unvergessliche Erlebnisse zu sammeln.

Türkei und Kreuzfahrten weiterhin beliebt

Die Reiselust der Zeitzer zeigt sich auch im neuen Jahr ungebrochen. Immer noch gefragt sind die Türkische Riviera rund um den Ferienort Side sowie Kreuzfahrten im Mittelmeer und nach Skandinavien. Das sagt Angela Hoffmann vom Reisecenter Zeitz mit Blick auf die Urlaubstrends für 2026.

„Unser älteres Publikum bevorzugt Busreisen und Kuraufenthalte, geht aber ebenso gern auf Kreuzfahrt. Dort sind auch viele Familien mit Kindern zu finden“, erklärt sie. Das in den vergangenen Jahren wegen seiner wunderschönen Küste, des glasklaren Wassers und des milden Klimas immer beliebter gewordene Reiseziel Kroatien sei derzeit nicht ganz so gefragt. „Das kann sich aber noch ändern“, sagt Hoffmann. „Viele Zeitzer beginnen erst jetzt mit ihrer Urlaubsplanung für diesen Sommer.“ Andere wiederum seien sehr vorausschauend – Buchungen für das Jahr 2027 seien keine Seltenheit.

Früh buchen sinnvoll?

Angela Hoffmann empfiehlt ihrer Kundschaft, Frühbucherrabatte zu nutzen: „Die Preise sind tagesaktuell, aber in der Regel günstiger als Last Minute. Außerdem ist die Auswahl an Hotels und Flügen größer.“ Ihre persönlichen Herzensempfehlungen für 2026 sind Kreta, Rhodos und die Kanarischen Inseln. Dort stimme das Preis-Leistungs-Verhältnis noch. Sie selbst sei seit der Wende bekennender Asien-Fan: „Einmal gesehen, verliebt – und dann immer wieder.“

City Tours am Roßmarkt in Zeitz bietet neben Flugreisen auch zahlreiche eigene Touren an. „Im Februar geht es los. Das Angebot wird vor allem von älteren Menschen genutzt“, sagt Mitarbeiterin Simone Kirsch. Kürzlich sei sogar ein 94-Jähriger mitgereist.

Mit drei Reisebussen werden auch im Jahr 2026 von City Tours in Zeitz die verschiedensten Ziele angefahren. (Foto: City Tours)

Mit dem Rollator on Tour

„Das bietet sich an“, erklärt sie. „Unsere Gäste werden mit Kleinbussen von zu Hause abgeholt und zum Reisebus an den Schützenplatz gebracht. Auch Senioren, die auf einen Rollator angewiesen sind, sind bei uns gut aufgehoben.“ Der Reisekatalog erscheint immer im Herbst für das kommende Jahr.

Gestartet wird 2026 mit einer Hamburg-Reise im März zum Disney-Musical Der König der Löwen. „Beizeiten buchen ist am besten“, rät Simone Kirsch und lädt Interessierte ein, im Büro vorbeizuschauen.

Fantreffen mit dem „Bergdoktor“

Auch im Reisebüro Elstertal in der Altenburger Straße in Zeitz sind begleitete Gruppenreisen sehr beliebt. Stammkunden erhielten zur Weihnachtszeit einen aktuellen Flyer. Inhaberin Anke Herrmann hat in diesem Jahr zwei besondere Angebote im Programm: „Im Mai geht es nach Niederau. Dort ist ein Fantreffen mit dem ‚Bergdoktor‘, gespielt von Hans Sigl, direkt am Drehort geplant. Außerdem bieten wir im Mai eine Comedy Cruise auf einer Yacht mit 30 Passagieren rund um Istrien an. An Bord ist der bekannte Bauchredner Roy Reinker.“

Beliebt bei der Kundschaft von Anke Herrmann sind die liebevoll angerichteten Picknicks. Foto: Anke Herrmann

Für beide Reisen seien noch wenige Plätze frei. Darüber hinaus können im Reisebüro Elstertal auch klassische Flugreisen gebucht werden. Neben den Dauerbrennern Türkei, Italien und Spanien seien inzwischen auch Albanien, Montenegro, Rumänien und Usbekistan gefragt. „Das sind die neuesten Trends und echte Insider-Tipps“, so Anke Herrmann.

Was es bei Reisen zu beachten gibt

Bei Flugreisen gibt es einiges zu beachten. Viele Fluggesellschaften erheben mittlerweile Gebühren für den Check-in am Schalter, wenn der Online-Check-in nicht genutzt wird.

Angela Hoffmann vom Reisecenter Zeitz übernimmt gern den Online-Check-in für Kunden. (Foto: Margit Herrmann)

„Diese Kosten können je nach Airline zwischen fünf und 25 Euro liegen“, warnt Angela Hoffmann. „Der Online-Check-in ist kostenlos, spart Zeit – und wir übernehmen das gern für unsere Kunden.“

Zudem sollten Reisende die Visa-Bestimmungen beachten und sich rechtzeitig beim Auswärtigen Amt informieren. „Ganz wichtig ist außerdem, dass einige Länder eine längere Restgültigkeit des Reisepasses verlangen – oft sechs Monate über das Reiseende hinaus“, erinnert die Expertin.

Wer früh plant, kann sich demnach perfekt auf die Reise vorbereiten, entspannt träumen, die besten Angebote sichern – und sich schon jetzt auf unvergessliche Urlaubsmomente freuen.