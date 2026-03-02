Am Montagvormittag gerieten in Wetzendorf zwei Männer in Streit. Am Ende kommen Polizei und ein Rettungsdienst in den Ortsteil von Karsdorf.

In Wetzendorf ist am Montag ein Streit eskaliert. Ein 38-Jähriger schlug einen anderen Mann mit der Faust und leistete später Widerstand gegen Polizeibeamte.

Wetzendorf/tra - In Wetzendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Karsdorf, sind am Montagvormittag zwei Männer in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, als ein 38-Jähriger einen 52-Jährigen schließlich mit der Faust geschlagen und dadurch leicht verletzt habe, berichtet die Polizei.

Der Geschädigte musste ambulant durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die genauen Hintergründe der Handgreiflichkeit sind nun Gegenstand von Ermittlungen, heißt es. Gegen den Tatverdächtigen wurde zudem noch ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet, da er sich polizeilichen Maßnahmen zu seiner Identifizierung körperlich widersetzte.