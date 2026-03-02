Polizeieinsatz im Unstruttal Streit eskaliert in Wetzendorf: 38-Jähriger schlägt mit Faust und widersetzt sich Polizei
Am Montagvormittag gerieten in Wetzendorf zwei Männer in Streit. Am Ende kommen Polizei und ein Rettungsdienst in den Ortsteil von Karsdorf.
Wetzendorf/tra - In Wetzendorf, einem Ortsteil der Gemeinde Karsdorf, sind am Montagvormittag zwei Männer in Streit geraten. Die zunächst verbale Auseinandersetzung eskalierte, als ein 38-Jähriger einen 52-Jährigen schließlich mit der Faust geschlagen und dadurch leicht verletzt habe, berichtet die Polizei.
Der Geschädigte musste ambulant durch den Rettungsdienst versorgt werden. Die genauen Hintergründe der Handgreiflichkeit sind nun Gegenstand von Ermittlungen, heißt es. Gegen den Tatverdächtigen wurde zudem noch ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet, da er sich polizeilichen Maßnahmen zu seiner Identifizierung körperlich widersetzte.