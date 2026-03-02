Heimvorteil in Playoffs in akuter Gefahr "Das ist zermürbend": Was Sportchef Christian Hommel zur Ausgangslage der Bulls vor den Playoffs sagt
Die Saale Bulls hatten das Erreichen des vierten Platzes bis Sonntag noch selbst in der Hand, nun müssen sie auf einen Ausrutscher der Füchse Duisburg hoffen. Was noch die Stimmung trübt.
02.03.2026, 18:15
Halle/MZ. Auf den riesigen Flachbildfernseher in der Kabine des Eisdoms starren, dabei Liga-Konkurrent Tilburg Trappers die Daumen drücken, hoffen und bangen. Mehr werden die Spieler der Saale Bulls am späten Dienstagabend nicht mehr tun können.