Heimvorteil in Playoffs in akuter Gefahr "Das ist zermürbend": Was Sportchef Christian Hommel zur Ausgangslage der Bulls vor den Playoffs sagt

Die Saale Bulls hatten das Erreichen des vierten Platzes bis Sonntag noch selbst in der Hand, nun müssen sie auf einen Ausrutscher der Füchse Duisburg hoffen. Was noch die Stimmung trübt.