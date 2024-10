Im Roßlauer Birkenweg wird in der Nacht zum Sonntag ein Mann von einem Audi überrollt und stirbt. Polizei und Staatsanwaltschaft in Dessau gehen nicht von einem Unfall aus.

Mann stirbt im Roßlauer Birkenweg: 46-jährige Partnerin sitzt wegen Totschlag-Verdacht in U-Haft

Am Unfallort in der Roßlauer Birkenallee standen am Sonntagnachmittag zwei Trauerkerzen.

Dessau-Roßlau/MZ/oml - Der Fall des amWochenende in Roßlau überfahrenen und getöteten Mannes nimmt eine neue Wendung. Nach Angaben von Polizeiinspektion und Staatsanwaltschaft am Montag in Dessau gehen die Ermittler davon aus, dass der 44-Jährige absichtlich überfahren wurde. Das Auto soll seine 46 Jahre alte Partnerin gelenkt haben.

Vor dem Zusammenstoß im Roßlauer Birkenweg soll es zu einem Streit zwischen der Frau und ihrem Partner gekommen sein

Vor dem verhängnisvollen Zusammenstoß soll es zu einem Streit der beiden gekommen sein. Die Frau wollten dann mit ihrem Audi wegfahren - und erfasste dabei den 44-Jährigen.

Die Frau sitzt seit Montag in Untersuchungshaft. Das Gericht gab einem Haftbefehl wegen des Verdachts des Totschlags statt.

Staatsanwaltschaft Dessau bestätigt, dass die Frau unter Alkoholeinfluss gestanden hatte

Die Staatsanwaltschaft Dessau-Roßlau hat zur Klärung der Todesursache eine rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams beantragt. Auf MZ-Anfrage bestätigt ein Sprecher, dass die Frau unter Alkoholeinfluss gestanden hatte. Ein Promillewert wurde nicht genannt. Dass die Frau zwei Mal über den Mann gefahren ist, einmal vorwärts, einmal rückwärts, das wollte die Staatsanwaltschaft nicht kommentieren. Zur Klärung der Todesursache wurde eine rechtsmedizinische Untersuchung des Leichnams beantragt.

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen Mitternacht war die Feuerwehr kurz nach Mitternacht in den Birkenweg nach Roßlau alarmiert worden. Weil das Opfer so kompliziert unter dem Auto eingeklemmt war, mussten die Rettungskräfte ihn mit schwerem Gerät bergen. Ein Notarzt konnte anschließend aber nichts mehr für den schwer verletzten Mann tun und nur noch dessen Tod feststellen.