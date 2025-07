Die L 203 als Verbindung zwischen Bad Kösen und Bad Sulza ist nach einem Rohrbruch in Lengefeld zum dritten Mal binnen kurzer Zeit gesperrt. Eine beliebte Ausweichstrecke ist hingegen wieder offen.

Sperrung in Lengefeld: Die L203 ist derzeit vollgesperrt - und womöglich auch über das Wochenende hinaus.

Lengefeld/be/hbo. - „Es kann doch nicht wahr sein“, hörte man es am Donnerstagmorgen von verärgerten Anwohnern in Lengefeld. Zum dritten Mal in reichlich einem Monat kam es unter der Durchfahrt des Bad Kösener Ortsteils zu einem Wasserrohrbruch und damit zu einer Vollsperrung der L203.

Dem Tageblatt/MZ-Reporter zeigten die Bürger vor Ort Fotosvon der vermutlichen Ursache der immer wieder auftretenden Schäden: nämlich die vielen schweren Lkw, die sich aufgrund der benachbarten Brückenbaustelle durch den schmalen Ort wälzen.

Grund der immer wieder auftretenden Schäden: der Schwerlastverkehr durch den schmalen Bad Kösener Ortsteil. (Foto: Behrens)

Nun wird der Schaden wieder behoben, was womöglich bis zum Wochenende nicht bewerkstelligt werden kann. Denn zunächst musste eine Betondecke aufgebrochen werden.

Leidtragende sind neben den Anwohnern auch Gewerbetreibende und Pendler. Immerhin: Die gern genutzte Umfahrung über die Bergstraße in Richtung „Himmelreich“ ist wieder möglich. Die Sperrung an der ehemaligen Jugendherberge wurde aufgehoben, die Sperr-Schilder wurden am Donnerstag entfernt.