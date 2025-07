Mitten in der Hitze: Warum Weißenfels schon an den Advent denkt

Weißenfels/MZ. - Mitten in der sengenden Sommerhitze denkt der Weißenfelser Stadtmarketingverein an Weihnachten. Die Idee: Am Baum des diesjährigen Weihnachtsmarktes sollen klingende Herrnhuter Sterne im Takt musikalischer Werke leuchten. Gemeinsam mit dem Veranstaltungsexperten Jochen Schuba will der Stadtmarketingverein damit zum Jahresende eine nach eigenen Angaben deutschlandweit einzigartige Attraktion bieten. „Die Sternen-Musik-Show ist ein absolutes Novum in Deutschland und wird mit der Eröffnung des Weihnachtsmarktes zum ersten Mal erlebbar sein“, so die Vereinsvorsitzende Elke Simon-Kuch.