Im Mordprozess gegen einen 55-jährigen Zeitzer fällt am Freitag das Urteil.

Halle/Zeitz/MZ. - Auch am dritten Verhandlungstag vor dem Landgericht in Halle ist am Donnerstag ein 55-jähriger Zeitzer wegen des Verdachts auf versuchten Mord aufgrund einer Brandstiftung weiter belastet worden.