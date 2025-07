Verdiente Hallenser sollen bald wieder besonders geehrt werden. In Halle soll es demnächst wieder einen neuen Ehrenbürger geben.

Blick auf das Stadthaus am Marktplatz. Hier tagt der Stadtrat in Halle.

Halle (Saale)/MZ. - In Halle soll bald wieder ein neuer Ehrenbürger oder eine Ehrenbürgerin ernannt werden. Das kündigte Oberbürgermeister Alexander Vogt (parteilos) jüngst im Stadtrat an. Es stehe zwar noch nicht fest, welche Person damit geehrt werden soll, aber es sei nun mehr als 15 Jahre her, seit zum letzten Mal ein Ehrenbürger ernannt wurde.