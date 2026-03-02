weather heiter
Nach einer Verlautbarung der AfD-Fraktion kommt es im Gemeinderat des Osternienburger Landes zu einem Wortgefecht zwischen CDU- und AfD-Gemeinderäten.

Von Stefanie Greiner 02.03.2026, 14:30
Im Backsteinbau in der Lindenstraße 16 in Osternienburg tagt der Gemeinderat des Osternienburger Landes. (Foto: Ute Nicklisch)

Osternienburg/MZ. - Es knirschte noch einmal ordentlich. Mit einer „Verlautbarung“ hat die AfD-Fraktion des Gemeinderates im Osternienburger Land am Donnerstag auf die Stellungnahme der anderen Fraktionen reagiert. „Besonders die Unterstellung, die Arbeit der AfD-Fraktion führe zu einer Beeinträchtigung der Abläufe in der Gemeinde, ist eine Beleidigung für jedes frei gewählte Ratsmitglied“, heißt es darin unter anderem.