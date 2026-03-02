Dessau/MZ. - Wegen einer starker Rauchentwicklung in einem Kleingartenverein im Bereich des Dessauer Kiefernwegs wurden am Sonntag, 1. März, gegen 17 Uhr sowohl die Freiwillige Feuerwehr Roßlau als auch die Polizei in Dessau-Roßlau alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte einen 46-Jährigen fest, der in einer Feuertonne Holz sowie Grünschnitt verbrannte, was Ursache für die Rauchentwicklung war. Da das Abbrennen von Grünschnitt nicht erlaubt ist, löschte der Betroffene im Beisein der Feuerwehr das Feuer. Durch die Polizeibeamten wurde gegen ihn eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt.

Über einen weiteren Brand in einer Kleingartenanlage in der Möster Straße informierte die Rettungsleitstelle die Polizei am Sonntag kurz vor 19 Uhr. Beim Eintreffen vor Ort hatte die Feuerwehr das Feuer bereits gelöscht. Nach ersten Angaben hatte hier eine Grünfläche in einer Größe von etwa 1.000 Quadratmetern gebrannt. Eine Brandursache konnte durch die Kräfte der Feuerwehr nicht festgelegt werden. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren zur Brandursachenermittlung wurde durch die Polizei eingeleitet.