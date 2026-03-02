Die Vorharz-Gemeinden Ditfurt und die Selke-Aue stehen vor einer wegweisenden Entscheidung: Wollen sie selbst von Windkraft profitieren, wenn schon Windräder durch das Projekt Morgenrot vor ihrer Haustür entstehen könnten?

Ditfurt/Selke-Aue/MZ/son. - Vorharzer schauen nach Quedlinburg. Genauer: nach Morgenrot, wo ein Energie- und ein Industriepark entstehen, Arbeitsplätze geschaffen und bezahlbare Wärme gesichert werden sollen. Falls Windräder gebaut werden, dürfte man sie zum Beispiel in Ditfurt und Wedderstedt (Gemeinde Selke-Aue) sehen. Und wenn dem so ist – warum können die beiden Vorharz-Gemeinden nicht mit eigenen Anlagen profitieren? Das fragen sich die beiden Bürgermeister Matthias Hellmann und Uwe Fabian (beide parteilos).