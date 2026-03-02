weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  4. Soziales Projekt: Gemütlichkeit bei schottischen Klängen und Hausgeschlachtetem im Seniorenzentrum Hohlstedt

Im DRK-Seniorenzentrum „Goldene Aue“ wurde mit den Barbarossa Pipes & Drums Schlachtefest gefeiert. Hohlstedter und Bewohner der Einrichtung trafen sich in gemütlicher Runde.

Von Steffi Rohland Aktualisiert: 02.03.2026, 14:23
Das Team des DRK-Seniorenzentrums „Goldene Aue“, stellvertretend Susanne Mirau, Ramona Meyer und Susanne Büchner (von links), hatte am vergangenen Freitag zum Schlachtefest in den Bereich der Tagespflege eingeladen. (Foto: Steffi Rohland)

Hohlstedt - Im Bereich der Tagespflege des DRK- Seniorenzentrums „Goldene Aue“ ist immer etwas los. Für die Seniorinnen und Senioren, die die Einrichtung regelmäßig besuchen, gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Dieses Mal wurde ein Hausschlachtefest mit „Knätzchen“ und schottischer Musik geboten.