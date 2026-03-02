Im DRK-Seniorenzentrum „Goldene Aue“ wurde mit den Barbarossa Pipes & Drums Schlachtefest gefeiert. Hohlstedter und Bewohner der Einrichtung trafen sich in gemütlicher Runde.

Das Team des DRK-Seniorenzentrums „Goldene Aue“, stellvertretend Susanne Mirau, Ramona Meyer und Susanne Büchner (von links), hatte am vergangenen Freitag zum Schlachtefest in den Bereich der Tagespflege eingeladen.

Hohlstedt - Im Bereich der Tagespflege des DRK- Seniorenzentrums „Goldene Aue“ ist immer etwas los. Für die Seniorinnen und Senioren, die die Einrichtung regelmäßig besuchen, gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Dieses Mal wurde ein Hausschlachtefest mit „Knätzchen“ und schottischer Musik geboten.