Soziales Projekt Gemütlichkeit bei schottischen Klängen und Hausgeschlachtetem im Seniorenzentrum Hohlstedt
Im DRK-Seniorenzentrum „Goldene Aue“ wurde mit den Barbarossa Pipes & Drums Schlachtefest gefeiert. Hohlstedter und Bewohner der Einrichtung trafen sich in gemütlicher Runde.
Aktualisiert: 02.03.2026, 14:23
Hohlstedt - Im Bereich der Tagespflege des DRK- Seniorenzentrums „Goldene Aue“ ist immer etwas los. Für die Seniorinnen und Senioren, die die Einrichtung regelmäßig besuchen, gibt es ein abwechslungsreiches Programm. Dieses Mal wurde ein Hausschlachtefest mit „Knätzchen“ und schottischer Musik geboten.