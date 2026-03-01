weather heiter
Die Juwi GmbH plant bis zu acht neue Windkraftanlagen auf Ermslebener Gebiet und spricht von Einnahmen für die Stadt Falkenstein im sechsstelligen Bereich. Einen konkreten Zeitplan nennt das Unternehmen nicht.

Von Rita Kunze Aktualisiert: 02.03.2026, 11:54
Bei Ermsleben sollen neue Windenergieanlagen entstehen. Der Stadtrat Falkenstein/Harz hat den Plänen der Juwi GmbH zugestimmt.
Bei Ermsleben sollen neue Windenergieanlagen entstehen. Der Stadtrat Falkenstein/Harz hat den Plänen der Juwi GmbH zugestimmt. Foto: Jens Büttner/dpa/Symbolbild

Ermsleben/MZ. - Wird in Falkenstein/Harz mehr Windenergie produziert, soll sich das für die Stadt lohnen: Die Juwi GmbH will neue Windkraftanlagen bei Ermsleben bauen und spricht von Einnahmen in sechsstelliger Höhe für die Kommune. Sechs bis acht Anlagen sollen nördlich der B 185 und südlich der Gemarkung Reinstedt auf Ermslebener Gebiet errichtet werden. Der Stadtrat hat dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zugestimmt.