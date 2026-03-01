Windenergie in Falkenstein/Harz Neue Windräder bei Ermsleben sollen Stadtkasse füllen
Die Juwi GmbH plant bis zu acht neue Windkraftanlagen auf Ermslebener Gebiet und spricht von Einnahmen für die Stadt Falkenstein im sechsstelligen Bereich. Einen konkreten Zeitplan nennt das Unternehmen nicht.
Aktualisiert: 02.03.2026, 11:54
Ermsleben/MZ. - Wird in Falkenstein/Harz mehr Windenergie produziert, soll sich das für die Stadt lohnen: Die Juwi GmbH will neue Windkraftanlagen bei Ermsleben bauen und spricht von Einnahmen in sechsstelliger Höhe für die Kommune. Sechs bis acht Anlagen sollen nördlich der B 185 und südlich der Gemarkung Reinstedt auf Ermslebener Gebiet errichtet werden. Der Stadtrat hat dem Vorhaben in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich zugestimmt.