Nach denkwürdiger Ratssitzung in Eckartsberga gibt es sowohl Kritik am Verlauf dieser als auch einen Blick „von außen“. Vize-VG-Chef setzt derweil auf sich schnell klärende Verhältnisse.

Beschlossenes Abwahlverfahren: Monika Ludwig soll nicht länger Bürgermeisterin der VG An der Finne sein. Doch es gibt Kritik am Verlauf der Ratssitzung in Eckartsberga.

Bad Bibra. - Thomas Jentsch, eines der drei Mitglieder des Verbandsgemeinderates An der Finne, das am Mittwoch gegen die Einleitung eines Abwahlverfahrens gegen VG-Chefin Monika Ludwig (parteilos) gestimmt hat, übt scharfe Kritik am Zustandekommen des Votums und am Verhalten des Burgenlandkreises. „Die Kommunalaufsicht hätte darauf hinwirken müssen, dass eine solche Situation gar nicht erst entsteht. Jetzt ist der Schaden groß – für die Bürgermeisterin persönlich und die VG“, so Thomas Jentsch, der sowohl Chef der größten Fraktion, VBL, als auch Vize-Ratsvorsitzender ist.