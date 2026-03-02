Zwischen der Stadt Köthen und dem Tierheim war zuletzt Funkstille. Jetzt hat die Stadt die Aufnahme von Fundtieren neu ausgeschrieben. Wie es nun weiter geht.

Stadt Köthen startet Vergabeverfahren zur Aufnahme von Fundtieren - Erhält Tierheim neue Chance?

Landrat Andy Grabner hatte im Oktober 2025 die Arbeit des Teams um Regina Minasch-Elze mit einem Scheck über 9.000 Euro honoriert.

Köthen/MZ. - Wird die Stadt Köthen in Sachen Fundtiere wieder mit dem Tierheim Köthen zusammenarbeiten? Die Möglichkeit scheint zu bestehen, denn das Tierheim in der Kreisstadt gehört zu potenziellen Bietern im Falle einer Ausschreibung. Genau diese hat die Stadt Köthen am 19. Februar auf den Weg gebracht, wie Stadtsprecher Jens Niemand auf eine entsprechende Anfrage der MZ erklärt.