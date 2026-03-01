Der Heimat- und Geschichtsverein Brehna greift einen belegten Kriminalfall um Ekkehard und Dietrich auf und ruft Kinder wie Erwachsene zur Mitwirkung am neuen Theaterprojekt auf.

Auftragsmord als Bühnenstoff in Brehna - Blutige Intrige aus dem Mittelalter wird neu erzählt

Kinder und Erwachsene bringen im vergangenen Jahr die Jugendjahre Katharina von Boras in Brehna auf die Bühne.

Brehna/MZ. - Ein Mordfall aus dem Jahr 1034 steht im Mittelpunkt eines neuen Theaterprojekts des Heimat- und Geschichtsvereins Brehna. Ab dem 17. März beginnen die Proben für das Stück „Ein Auftragsmord im Jahre 1034“, die Aufführung ist für Oktober geplant. Bis zum 12. März können sich Interessierte melden. Vereinsvorsitzende Katja Münchow wirbt ausdrücklich um neue Mitstreiter, auf und hinter der Bühne.