Auch kleinere Orte tauchen in den Daten des weltweit größten Archivs für NS-Verfolgte auf. Die Akten zeigen, wie alltäglich Zwangsarbeit ins MSH war - und wie sie verwaltet wurde. Teil 6 der Serie über Zwangsarbeit in Mansfeld-Südharz.

Hettstedt/Wippra/MZ. - Es sind elf Namen auf einem vergilbten DIN-A-4-Blatt, geschrieben mit Schreibmaschine und versehen mit dem Stempel der Katholischen Kirchengemeinde Burgörner-Hettstedt: „Verzeichnis der seit 1939 beerdigten Ausländer“, steht oben und dass es sich um „Blatt 2“ der Liste handelt.