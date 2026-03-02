weather heiter
Aufgrund einer Anordnung der Kommunalaufsicht zum städtischen Haushalt werden Ascherslebener Sehenswürdigkeiten auch weiterhin nachts nicht beleuchtet. Wo sonst noch gespart werden soll.

Von Anja Riske 02.03.2026, 07:45
Nach dem Sonnenuntergang wird es dunkel für den Ascherslebener Rathausturm. Die Beleuchtung bleibt nachts weiter aus.
Aschersleben/MZ - Ascherslebens Sehenswürdigkeiten werden am Abend auf absehbare Zeit weiterhin dunkel bleiben. Eine entsprechende Anordnung hat die Kommunalaufsicht mit Blick auf den diesjährigen städtischen Haushalt erlassen.