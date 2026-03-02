CDU spricht von Fehlentscheidung Anordnung der Kommunalaufsicht: Rathaus & Co. bleiben nachts dunkel in Aschersleben

Aufgrund einer Anordnung der Kommunalaufsicht zum städtischen Haushalt werden Ascherslebener Sehenswürdigkeiten auch weiterhin nachts nicht beleuchtet. Wo sonst noch gespart werden soll.