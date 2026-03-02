Die Freibadsaison naht. Im Waldbad Kayna packen die Vereinsmitglieder bei strahlendem Sonnenschein schon an. Wer die Betriebsführung übernimmt und was für dieses Jahr geplant ist.

Große Aufräumaktion in Kayna: Wie es mit dem Waldbad weiter geht

lko Neuber, Monika Emmerlich, Dirk Kaufmann und Jahn Mehlhorn (v.l.) haben sich am Samstag im Waldbad Kayna eingefunden, um das Areal aus dem Winterschlaf zu holen. Auf dem Plan standen unter anderem die Beseitigung von Laub und die Dachrinnenreinigung.

Kayna/MZ. - Die ersten Frühblüher recken ihre zarten Köpfchen aus der Erde und wenden sich der strahlenden Sonne am blauen Himmel zu – perfektes Wetter für den ersten Frühjahrsputz. Im Kaynaer Waldbad packten am vergangenen Samstag Mitglieder des Vereins zur Förderung des Wald- und Sommerbads in Kayna kräftig an: Maulwurfshügel wurden geglättet und Flächen vom Laub befreit.