  4. 365 Tage, 365 Tiere: Ohne Netz und doppelten Boden kommt dieser Mitbewohner in Halle aus

In diesem Jahr sehen wir täglich sehr genau hin, wer unsere tierischen Mitbewohner in Halle sind. Heute am 2. März geht es um einen gut getarnten Jäger, der völlig überraschend zuschlägt.

Von Steffen Schellhorn 02.03.2026, 08:02
Attacke! Wenn dieser Mitbewohner auf Beutejagd geht, ist er unerbittlich.
Attacke! Wenn dieser Mitbewohner auf Beutejagd geht, ist er unerbittlich. (Foto: Steffen Schellhorn)

Halle (Saale)/MZ. - Ein ganzes Jahr, ein ganzer Blick auf die Stadt: 2026 sehen wir uns sehr genau an, wer alles in der Stadt Halle lebt. Und dieses Mal blicken wir nicht nur auf die menschlichen Mitbewohner. Da gibt es Tag für Tag im neuen Jahr durchaus manche, nicht nur angenehme Überraschungen.