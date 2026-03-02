Am Universitätsklinikum in Halle haben 22 Absolventen ihre Ausbildung zur Pflegefachkraft abgeschlossen. Dabei wird der Anteil an Fachkräften aus dem Ausland immer größer.

Halle (Saale)/MZ/AHS. - Die nächsten stehen schon in den Startlöchern: 22 Pflegefachkräfte haben am Ausbildungszentrum für Gesundheitsfachberufe (AZfG) der Universitätsmedizin Halle ihre Abschlusszeugnisse erhalten. Der nächste Jahrgang startet zum 1. März, wie die Universitätsmedizin weiter mitteilt.

Mit rund 1.000 Auszubildenden sei das AZfG das größte Ausbildungszentrum für Gesundheitsfachberufe in Sachsen-Anhalt. Die meisten Azubis würden in einem Pflegefachberuf ausgebildet. Hinzu kämen Therapie- sowie medizinische Technologiefachberufe, darunter Physiotherapeuten, Logopäden sowie Medizinische Technologen für Laboratoriumsanalytik, Radiologie und Funktionsdiagnostik. Auch der Bereich Operations- und Anästhesietechnische Assistenz sei Teil des Ausbildungsangebots.

Jährlich 100 neue Pflegekräfte mit Migrationshintergrund

Bei der Ausbildung und der Personalgewinnung generell setze das Universitätsklinikum weiter auch auf Mitarbeiter mit Migrationshintergrund. Jährlich würden rund 100 Pflegefachkräfte aus Ländern wie Tunesien, dem Kosovo oder Mexiko ihre Tätigkeit beginnen, heißt es.

Ausbildung im Universitätsklinikum Halle: Auszubildende aus Tunesien trainieren die Versorgung von Patienten. (Archivfoto: Annette Herold-Stolze)

Das AZfG begleite diesen Prozess mit Anerkennungs- und Sprachkursen mit eigenen Sprachlehrkräften. Darüber hinaus unterstütze das Team die neuen Beschäftigten bei der Wohnungssuche, beim Ankommen in ihrer neuen Umgebung und beim Einstieg in den Arbeitsalltag.